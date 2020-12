Serie A, Atalanta Sassuolo vista Champions, Inzaghi sfida il Milan, esame Udinese per la Juve (Di giovedì 31 dicembre 2020) La ripresa del campionato dopo la sosta natalizia propone subito una sfida dall’alto tasso tecnico, mettendo di fronte Atalanta e Sassuolo, tra le squadre più spettacolari della Serie A.Le due compagini oltre al bel gioco fanno della fisicità una prerogativa importante, come racconta la loro Efficienza Fisica: 91,5% quella bergamasca, 91,3% la neroverde. Percentuali giustificate da alcuni elementi in particolare, capaci di superare la soglia dei Top Player europei (95%): Boga e Rogerio per il Sassuolo, il reparto avanzato e gli esterni per i nerazzurri. In generale, parliamo di due squadre abituate a percorrere mediamente 110 km, di cui quasi 30 ad alta intensità, che avranno sicuramente beneficiato della pausa sotto questo aspetto. Atalanta e Sassuolo sono inoltre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) La ripresa del campionato dopo la sosta natalizia propone subito unadall’alto tasso tecnico, mettendo di fronte, tra le squadre più spettacolari dellaA.Le due compagini oltre al bel gioco fanno della fisicità una prerogativa importante, come racconta la loro Efficienza Fisica: 91,5% quella bergamasca, 91,3% la neroverde. Percentuali giustificate da alcuni elementi in particolare, capaci di superare la soglia dei Top Player europei (95%): Boga e Rogerio per il, il reparto avanzato e gli esterni per i nerazzurri. In generale, parliamo di due squadre abituate a percorrere mediamente 110 km, di cui quasi 30 ad alta intensità, che avranno sicuramente beneficiato della pausa sotto questo aspetto.sono inoltre ...

Scopri le probabili formazioni di Atalanta Sassuolo, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021

