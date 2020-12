Seri Industrial apre in Campania la prima Gigafactory d’Italia (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Seri, grazie a un investimento di 55,4 milioni di euro, punta ad aprire, entro il primo trimestre dell’anno prossimo, una fabbrica con una capacità di circa 300 mWh/annui che impieghi 75 lavoratori. Lo stabilimento, inoltre, sarà in grado di coprire l’intera filiera delle batterie agli ioni di litio (dalla materia prima al riciclo) e di produrre accumulatori di ultima generazione per diversi ambiti di applicazione, tra cui quelli navale, militare, trasporto pubblico o stoccaggio di energia. Il secondo progetto. Non si tratta, comunque, di una Gigafactory a tutti gli effetti. Questo termine si addice maggiormente a una seconda iniziativa intrapresa dalla Seri, nel febbraio del 2019, con la presentazione di un progetto di ricerca, sviluppo e Industrializzazione nel quadro di un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) La, grazie a un investimento di 55,4 milioni di euro, punta ad aprire, entro il primo trimestre dell’anno prossimo, una fabbrica con una capacità di circa 300 mWh/annui che impieghi 75 lavoratori. Lo stabilimento, inoltre, sarà in grado di coprire l’intera filiera delle batterie agli ioni di litio (dalla materiaal riciclo) e di produrre accumulatori di ultima generazione per diversi ambiti di applicazione, tra cui quelli navale, militare, trasporto pubblico o stoccaggio di energia. Il secondo progetto. Non si tratta, comunque, di unaa tutti gli effetti. Questo termine si addice maggiormente a una seconda iniziativa intrsa dalla, nel febbraio del 2019, con la presentazione di un progetto di ricerca, sviluppo eizzazione nel quadro di un ...

