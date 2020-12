Sepe | omelia di fine d’anno | Qualcosa di imprevedibil ha cambiato la storia Ma non tutto è da dimenticare

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 31 dicembre 2020) “In quest’anno c’è statodie e di grave che, per tanti versi, hail corso delladell’umanità, seminando malattia, sofferenza, dolore, morte e tanta nuova povertà”. Lo ha detto il cardinale Crescenzio, nel corso dell’per la liturgia dianno.Il presule evidenzia che, però, il 2020 “non è un anno da” perché “non possiamo, anzi non dobbiamoi sacrifici fatti, in particolare, dail personale sanitario cui va ammirazione e riconoscenza, così come vogliamo ricordare lo strazio e il pianto di tantissime famiglie, le decine di migliaia di morti in solitudine”. “questo – ha affermato – deve portarci a riflettere per ...