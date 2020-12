Scuola sì | scuola no Divisi sulla riapertura il 7 gennaio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ritorno ain presenza dal 7: il ministro Speranza dice sì, il suo consigliere Ricciardi dice no. Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, rimane “prioritario il ritorno in classe. È il nostro obiettivo”, dice al Corriere della Sera. Questo non significa un libera tutti, tutt’altro: “Finché i vaccini non produrranno un impatto epidemiologicopopolazione, l’unica cosa che funziona sono le misure restrittive. L’indice Rt dà segni di ripresa, dopo la Befana dovremo ripristinare il modello delle fasce di rischio e confermare le misure base delle zone gialle. Sì, ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi. Siamo ancora dentro la seconda ondata, Londra torna verso misure molto dure e anche noi abbiamo ancora troppi casi e troppi ...