Scuola, ok alla ripresa il 7 gennaio al 50%. Azzolina: "Grande soddisfazione" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Via libera alla ripresa delle lezioni in presenza nella Scuola al 50% dal 7 gennaio. Il Viminale, in una nota, ha annunciato che "le prefetture hanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento Scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa" e "dell'ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50%". Soddisfatte le ministre dell'Istruzione, Lucia Azzolina, e dei Trasporti, Paola De Micheli. Quest'ultima assicura più mezzi per il trasporto pubblico locale.

