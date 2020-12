SCUOLA/ "La riapertura del 7 gennaio barattata con biciclette e monopattini" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per riaprire il 7 gennaio, scrive un docente. Perché non aspettare al fine del quadrimestre? Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per riaprire il 7, scrive un docente. Perché non aspettare al fine del quadrimestre?

Ciribini : Per la riapertura della scuola servono misure interne addizionali per la ventilazione (almeno) naturale: è utile ri… - tusciaweb : Somigli (Uil scuola): “No al piano di riapertura delle scuole firmato dal prefetto” Viterbo - Inizia l'inverno del… - infoitinterno : Scuola, anche in Calabria prof contro la riapertura: 'troppi rischi'. Firmata petizione - PsiEmilRomagna : RT @e_maraio: Per rendere più sicuro il rientro in classe, dopo il personale sanitario diamo la precedenza per le vaccinazioni al personale… - PciScuola : La #scuola di fronte alla #pandemia tra rischi e propaganda, aspettando #gennaio con molte preoccupazioni.… -