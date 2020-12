Scuola | il rebus della riapertura ma Lamorgese certa | il 7 si torna in aula

ilmetropolitan : Dal 4 Gennaio i #genitori di quasi 13.000 allievi reggini davanti al rebus delle #iscrizioni alle prime classi dei… - pianainforma : Da Lunedi' 4 Gennaio i Genitori di quasi 13.000 allievi Reggini davanti al Rebus delle iscrizioni alle prime classi… - reggiotv : Il timer per le iscrizioni al prossimo anno scolastico scatterà alle ore 8 di lunedì 4 gennaio e si concluderà alle… - Gabri3_0 : #Modena #Scuola. Lezioni e trasporti, il rebus dei presidi «Una classe su tre cambierà orario». - CatelliRossella : Il rientro a scuola a Reggio Emilia: doppi turni nelle classi e a casa anche alle 15. C’è il r… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola rebus

TG La7

«Studenti delle superiori in classe subito dopo le feste. Già dal 7 gennaio» auspica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E in sede di conferenza stampa di fine ...Le indicazioni e i consigli del professore Guido Leone, già dirigente tecnico Usr Calabria. Il timer per le iscrizioni al prossimo anno scolastico scatterà alle ore 8 di lunedì 4 gennaio ...