Scuola, c'è il via libera dei prefetti per la riapertura: dal 7 al 15 gennaio lezioni in presenza al 50% (Di giovedì 31 dicembre 2020) La decisione è presa. Il 7 gennaio le scuole potranno riaprire in presenza al 50%. La conferma arriva dalle prefetture che hanno dato il via libera ai documenti operativi per il coordinamento Scuola – trasporti. Come ha fatto sapere una nota del Viminale, il periodo interessato dalla riapertura al 50% sarà dal 7 fino al 15 gennaio. La ministra all'Istruzione, Lucia Azzolina, si è detta «molto soddisfatta per il risultato raggiunto». La riapertura del 7 gennaio è per la ministra «un lavoro di squadra di cui andare fieri», soprattutto per i complessi tavoli tenuti negli ultimi giorni con gli stessi prefetti. «Hanno permesso di elaborare misure specifiche, territorio per territorio, e subito operative» ha ribadito. Soddisfatta anche ...

