Sci di fondo | Tour de Ski Val Müstair 2021 Federico Pellegrino favorito per la terza vittoria di fila

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il XVde Ski prenderà il via dalla Val, in Svizzera. È la quinta volta che il borgo del Canton Grigioni viene inserito all’interno della prova multi stage per antonomasia. Infatti dopo essere entrato nel calendario del circuito maggiore durante l’inverno 2012-13, la Val Monastero è spesso stata palcoscenico di tappe delde Ski, di cui in questoavrà l’onore di essere l’opening, come peraltro accaduto anche quattro stagioni orsono. UOMINI – SPRINT A SKATING Il programma si aprirà con una sprint a skating, autentica prova simbolo della Val, in quanto questo format è sempre andato in scena ogni qual volta la località al confine con l’Alto Adige ha ospitato eventi legati alde Ski. Storicamente, questa gara è foriera di grandissime soddisfazioni per ...