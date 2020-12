Sci alpino, i probabili convocati dell’Italia per i Mondiali di Cortina: certezze e ballottaggi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il prossimo 8 febbraio 2021 scatteranno a Cortina d’Ampezzo i Mondiali di sci alpino, che si concluderanno domenica 21. Sarà un calendario davvero molto intenso: rispetto al passato verranno infatti assegnati anche i titoli iridati individuali di parallelo. La Nazionale italiana inizia ad assumere una fisionomia ben definita. La convocazione di alcuni atleti appare pressoché scontata, altri dovranno invece convincere i tecnici nelle gare in programma in un ricco mese di gennaio. Andiamo dunque a vedere i papabili che rappresenteranno il Bel Paese nella rassegna iridata ampezzana. VELOCITA’ MASCHILE Dominik Paris sarà la punta di diamante che andrà a caccia di una medaglia in discesa. Peraltro garantirà un posto in più all’Italia in superG, trattandosi del campione in carica. A Cortina ci saranno anche Christof ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il prossimo 8 febbraio 2021 scatteranno ad’Ampezzo idi sci, che si concluderanno domenica 21. Sarà un calendario davvero molto intenso: rispetto al passato verranno infatti assegnati anche i titoli iridati individuali di parallelo. La Nazionale italiana inizia ad assumere una fisionomia ben definita. La convocazione di alcuni atleti appare pressoché scontata, altri dovranno invece convincere i tecnici nelle gare in programma in un ricco mese di gennaio. Andiamo dunque a vedere i papabili che rappresenteranno il Bel Paese nella rassegna iridata ampezzana. VELOCITA’ MASCHILE Dominik Paris sarà la punta di diamante che andrà a caccia di una medaglia in discesa. Peraltro garantirà un posto in più all’Italia in superG, trattandosi del campione in carica. Aci saranno anche Christof ...

