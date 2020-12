Sci alpino | Coppa del Mondo maschile | Italia | un podio a Capodanno come nel 1997-1998 Ma Paris e Vinatzer…

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Cenni di risveglio per la Nazionalenadi sci, al calar delle tenebre dell’anno solare 2020. Gli azzurri si aggrappano a DominikInnerhofer) risponde da campione, qual è. Al 31 dicembre 2020 i maschiettini si ritrovano con un soloindelsu tredici gare disputate, a fronte di 3 vittorie, 10 podi, 17 piazzamenti tra le prime dieci e 2 pettorali rossi (Brignone&Goggia) delle ragazze. Ma i due circuiti non sono paragonabili, la concorrenza a livelloè tremenda. E, soprattutto, l’potrà rialzare la testa da gennaio in avanti avendo ritrovato subito un Vinatzer al top nonostante l’operazione di appendicite ...