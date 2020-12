Schio Vicenza – Trovato morto in casa un giovane | a fare la scoperta l’amica che l’aveva ospitato

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Achiarezza sul decesso sarà l’esame autoptico. Al momento, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella della morte per cause naturali Nella mattinata di giovedì i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione del centro diper il decesso di unextracomunitario di 22 ann. Il ragazzo residente a, nella serata di mercoledì aveva