Scende in campo la Serie A – 31 dicembre 1988 – VIDEO (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 31 dicembre 1988 c’è l’undicesima giornata della Serie A 1988/89. È l’ultima volta che si gioca a poche ore dalla fine dell’anno solare Nella stagione 1988/89 le squadre di Serie A scesero in campo solo il 9 ottobre per la prima giornata. Fu un campionato particolarmente tardivo, che si concluse solo il 25 giugno successivo con la vittoria dell’Inter di quello che sarà conosciuto come lo Scudetto dei Record. Capocannoniere di quella Serie A fu il nerazzurri Aldo Serena, con 22 reti. Fu un’annata particolare, che vide le squadre Scendere in campo addirittura a poche ore dal nuovo anno, nella fredda notte del 31 dicembre 1988. Per l’occasione si registrarono diversi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 31c’è l’undicesima giornata della/89. È l’ultima volta che si gioca a poche ore dalla fine dell’anno solare Nella stagione/89 le squadre diA scesero insolo il 9 ottobre per la prima giornata. Fu un campionato particolarmente tardivo, che si concluse solo il 25 giugno successivo con la vittoria dell’Inter di quello che sarà conosciuto come lo Scudetto dei Record. Capocannoniere di quellaA fu il nerazzurri Aldo Serena, con 22 reti. Fu un’annata particolare, che vide le squadrere inaddirittura a poche ore dal nuovo anno, nella fredda notte del 31. Per l’occasione si registrarono diversi ...

OptaPaolo : 65% - Matthijs de Ligt vanta una percentuale di vittorie del 65% in Serie A nel 2020; senza di lui la percentuale d… - Hunton28836215 : RT @OptaPaolo: 65% - Matthijs de Ligt vanta una percentuale di vittorie del 65% in Serie A nel 2020; senza di lui la percentuale di success… - ilciccio67 : @dorn328 Ma non devo crederci io. Lo deve fare chi scende in campo. Io guardo. Gioisco, esulto, oppure lancio mado… - Marco_viscomi : RT @OptaPaolo: 65% - Matthijs de Ligt vanta una percentuale di vittorie del 65% in Serie A nel 2020; senza di lui la percentuale di success… - GianlucaFiori70 : @FOOT_FLIX @PinoVaccaro77 Non scende in campo perché infortunato..Pino è un mio amico e non credo fallirà..complime… -

Ultime Notizie dalla rete : Scende campo Alliste-Felline, elezioni di primavera: due movimenti scendono in campo Piazzasalento Amadeus: "Ibrahimovic e Achille Lauro ospiti fissi, Elodie una delle donne di Sanremo"

Il calciatore sarà presente sul palco dell’Ariston per tutte le cinque serate. Il cantante che fece scalpore per i suoi abbigliamenti "parte del cast" oltre alla brava cantante ...

L’Ascoli ottiene un punto ad Empoli, Gerbo: “Stiamo migliorando, scendiamo in campo più organizzati”

ASCOLI PICENO – Picchio strappa un punto al Castellani. Finisce 1 a 1 il match tra Ascoli ed Empoli, disputatosi in Toscana il 30 dicembre. Niccolò Tofanari, all’esordio, ha commentato così il pareggi ...

Il calciatore sarà presente sul palco dell’Ariston per tutte le cinque serate. Il cantante che fece scalpore per i suoi abbigliamenti "parte del cast" oltre alla brava cantante ...ASCOLI PICENO – Picchio strappa un punto al Castellani. Finisce 1 a 1 il match tra Ascoli ed Empoli, disputatosi in Toscana il 30 dicembre. Niccolò Tofanari, all’esordio, ha commentato così il pareggi ...