“Sarà un capodanno triste”. Belen Rodriguez, fine anno super lusso. Ma tutti notano che qualcosa non va. FOTO (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sarà un capodanno triste per la meravigliosa Belen Rodriguez. Una delle indiscrezioni del momento vede la showgirl argentina trascorrere le feste natalizie e il capodanno 2021 in montagna insieme al resto del clan Rodriguez e il fidanzato attuale, Antonino Spinalbese. La voce in questione è, tuttavia, a tratti spinosa, in quanto preannuncia che Belen Rodriguez non trascorrerà la magica notte a cavallo tra la Vigilia e il capodanno 2021 con il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino, Santiago. Chi la segue sui social sa che dallo scorso 22 dicembre 2020, Belen Rodriguez si trova in montagna insieme ai suoi cari e al nuovo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020)unper la meravigliosa. Una delle indiscrezioni del momento vede la showgirl argentina trascorrere le feste natalizie e il2021 in montagna insieme al resto del clane il fidanzato attuale, Antonino Spinalbese. La voce in questione è, tuttavia, a tratti spinosa, in quanto preannuncia chenon trascorrerà la magica notte a cavallo tra la Vigilia e il2021 con il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino, Santiago. Chi la segue sui social sa che dallo scorso 22 dicembre 2020,si trova in montagna insieme ai suoi cari e al nuovo ...

