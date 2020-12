Santo del Giorno 31 Dicembre: San Silvestro I (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Santo del Giorno 31 Dicembre, ultimo Giorno dell’anno, è San Silvestro I, che fu papa nel IV secolo d.C. Egli fu eletto al soglio pontificio subito dopo l’Editto di Costantino, che concesse la libertà di culto ai cristiani. Anche se considerato un papa piuttosto debole, Silvestro accompagnò la Chiesa fuori dalla clandestinità. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e cosa fece di importante. Santo del Giorno 31 Dicembre: chi era San Silvestro I. Cenni biografici essenziali Non sappiamo quando nacque Silvestro, poiché le informazioni sul suo conto iniziano dal momento della sua elezione a papa, quindi dal 314, subito dopo Milziade. I circa venti anni di pontificato di Silvestro sono ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildel31, ultimodell’anno, è SanI, che fu papa nel IV secolo d.C. Egli fu eletto al soglio pontificio subito dopo l’Editto di Costantino, che concesse la libertà di culto ai cristiani. Anche se considerato un papa piuttosto debole,accompagnò la Chiesa fuori dalla clandestinità. Conosciamolo meglio: vediamo chi era e cosa fece di importante.del31: chi era SanI. Cenni biografici essenziali Non sappiamo quando nacque, poiché le informazioni sul suo conto iniziano dal momento della sua elezione a papa, quindi dal 314, subito dopo Milziade. I circa venti anni di pontificato disono ...

