Sampdoria | Lammers, Djuric e tutti gli altri | si ragiona sul nuovo centravanti (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’obiettivo principale del calciomercato della Sampdoria a gennaio sarà l’acquisto di un centravanti. Lo ha chiesto Ranieri e le caratteristiche sono ormai note, serve un attaccante forte fisicamente che possa… L'articolo Sampdoria Lammers, Djuric e tutti gli altri si ragiona sul nuovo centravanti proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’obiettivo principale del calciomercato dellaa gennaio sarà l’acquisto di un. Lo ha chiesto Ranieri e le caratteristiche sono ormai note, serve un attaccante forte fisicamente che possa… L'articologlisisulproviene da Meteoweek.com.

zazoomblog : Sampdoria Lammers Djuric e tutti gli altri si ragiona sul nuovo centravanti - #Sampdoria #Lammers #Djuric #tutti - TuttoSampdoria : Cerchiamo una punta, in super saldo o ancor meglio (per la Società) in prestito. I nomi sul tavolo per ora: Cutrone… - occhiodimercato : #Genoa: chiesto #Vavro alla #Lazio. Intanto anche la #Sampdoria si fa avanti per #Lammers. - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: #Lammers tra nuove conferme e concorrenza - infoitsport : Sampdoria, il mercato è vicino: da Lammers a Cutrone. Il punto sull’attacco -