Salutiamo quest'anno con 5 buone notizie (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chiudiamo il 2020 con una certezza, molte domande, un po' di buone notizie. La certezza. Voltiamo finalmente pagina su un anno terribile, che ricorderemo nel tempo per i suoi silenzi, il vuoto, la solitudine, i lutti. Lo Salutiamo senza nessun rimpianto. Molte domande. Sono quelle sull'anno che verrà, sul mondo (incrociamo le dita!) post pandemia. Sarà un mondo con una economia crescentemente a due velocità? L'aumento di disuguaglianze e povertà genererà nuove instabilità e maggiori migrazioni? Come pagheremo i debiti accumulati in questi mesi? Ci saranno diffusi default fra i Paesi emergenti? La «sorprendente»risposta europea del Recovery sarà l'inizio di una nuova Europa? Chi prenderà il posto della Merkel alla guida di una Germania sempre più leader incontrastata del vecchio continente? Che ruolo giocherà l'America di Biden? Che ne ...

