Salutiamo il 2020 anno di egoismi e individualismi

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Avevamo iniziato bene combattendo tutti insieme contro il nemico invisibile. Eravamo usciti sui balconi a intonare le più belle canzoni della nostra Italia; avevamo mandato fiori e cornetti ai medici. Li chiamavamo eroi, condividevamo le loro storie, le loro immagini sui social. Il nostro cuore si era dilaniato vedendo le 10 pagine di necrologi da Bergamo. Avevamo capito che stare in casa era la cosa più saggia, scegliendo di fare pane e pizza ogni giorno. Aiutavamo gli insegnanti, abbiamo riscoperto la parola famiglia. E poi? E poi è arrivata l’estate, i bagni al mare, i ritrovati abbracci che erano comunque ancora proibiti. E’ arrivata la seconda ondata del maledetto coronavirus e allora tutto è cambiato. Convinti che qualcuno ci volesse togliere la libertà, che si trattasse di un complotto abbiamo visto gente scendere in piazza, minacciare i medici, dire no alla mascherina, dire ...