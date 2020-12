Salto con gli sci, Quattro Trampolini 2021: niente finale per Bresadola (Di giovedì 31 dicembre 2020) niente seconda tappa del torneo dei Quattro Trampolini per Giovanni Bresadola. Il diciannovenne trentino, che è approdato sul trampolino HS142 tedesco di Garmisch, non è riuscito a qualificarsi e si è piazzato al 44esimo posto nel turno che promuoveva i migliori 40 alla finale di venerdì 1 gennaio, in programma dalle ore 14. Il punteggio più alto è stato realizzato dallo sloveno Anze Lanisek con 138.6 punti davanti al norvegese Halvor Egner Granerud e al tedesco Markus Eisenbichler, quinto il tedesco Karl Geiger che ha vinto la tappa inaugurale di Oberstdorf. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020)seconda tappa del torneo deiper Giovanni. Il diciannovenne trentino, che è approdato sul trampolino HS142 tedesco di Garmisch, non è riuscito a qualificarsi e si è piazzato al 44esimo posto nel turno che promuoveva i migliori 40 alladi venerdì 1 gennaio, in programma dalle ore 14. Il punteggio più alto è stato realizzato dallo sloveno Anze Lanisek con 138.6 punti davanti al norvegese Halvor Egner Granerud e al tedesco Markus Eisenbichler, quinto il tedesco Karl Geiger che ha vinto la tappa inaugurale di Oberstdorf. SportFace.

