Sabrina Salerno commossa: “senza di lui non so se ce l’avrei fatta” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La nota ed amata cantautrice Sabrina Salerno compie l’ultima passeggiata dell’anno tra speranza e amarezza, ma non dimentica lui su Instagram: “però c’è una persona…” Sabrina Salerno (fonte foto: Instagram, @ SabrinaSalernofficial)Un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo che raccoglie sempre grand affetto anche su Instagram, la straordinaria Sabrina Salerno compie l’ultima passeggiata dell’anno e fa una serie di riflessioni molto intense: non manca la commozione per colui che ha avuto un ruolo fondamentale per la cantante. Chi segue da tempo Sabrina, conosce bene la sua profondità, la sensibilità e l’intensità delle sue riflessione che, di tanto in tanto, condivide con tutti i suoi affezionati fan e ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) La nota ed amata cantautricecompie l’ultima passeggiata dell’anno tra speranza e amarezza, ma non dimentica lui su Instagram: “però c’è una persona…”(fonte foto: Instagram, @fficial)Un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo che raccoglie sempre grand affetto anche su Instagram, la straordinariacompie l’ultima passeggiata dell’anno e fa una serie di riflessioni molto intense: non manca la commozione per colui che ha avuto un ruolo fondamentale per la cantante. Chi segue da tempo, conosce bene la sua profondità, la sensibilità e l’intensità delle sue riflessione che, di tanto in tanto, condivide con tutti i suoi affezionati fan e ...

StalinZio : RT @Ingestibile79: Al circolo per una grande serata che conclude un anno assolutamente positivo per iniziative e iscrizioni. Il socio basso… - Ingestibile79 : Al circolo per una grande serata che conclude un anno assolutamente positivo per iniziative e iscrizioni. Il socio… - Stan_are : RT @tempoweb: Sabrina Salerno, romanticismo di fine anno. 'La differenza tra un mi piaci e ti amo' - tempoweb : Sabrina Salerno, romanticismo di fine anno. 'La differenza tra un mi piaci e ti amo' - zazoomblog : Lotto superenalotto e million day: i numeri da giocare offerti da Sabrina Salerno - #Lotto #superenalotto #million… -