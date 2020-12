Russia Cina e Iran sono l’antidotto contro l’egemonia statunitense (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nel nuovo contesto geopolitico Russia, Cina e Iran interagiscono con alleanze e fittissimi accordi economici e politici all’egemonia statunitense, la quale è messa a dura prova. Tuttavia, il tentativo dell’amministrazione Trump di gestire il mondo da Washington, trattando gli Stati alleati come vassalli, fallisce. Inoltre, gli avversari più disperati dell’America, tra cui Venezuela, Iran, Corea Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nel nuovo contesto geopoliticointeragiscono con alleanze e fittissimi accordi economici e politici al, la quale è messa a dura prova. Tuttavia, il tentativo dell’amministrazione Trump di gestire il mondo da Washington, trattando gli Stati alleati come vassalli, fallisce. Inoltre, gli avversari più disperati dell’America, tra cui Venezuela,, Corea

MoliPietro : Russia Cina e Iran sono l’antidotto contro l’egemonia statunitense - massimochiappa2 : @karma40769281 @TramontiGiorgio Cina e Russia oggi sono mondi diversi anche se alleati in apparenza. Realmente la C… - pagabadoglio : @pernologos84 @vitalbaa @alex1x9x9x7 @luciodigaetano Viviamo in uno stato di diritto? Che ci sia una Costituzione… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: Ciak, si rigira! Russia, Iran? No, è la Cina che paga i talebani per uccidere i suoi soldati USA.... - LBennati : @riccardogguerra @Gitro77 Cina, Usa e Russia che, guardacaso, hanno mantenuto il controllo dell'emissione della pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Cina Come procede l'asse tra Cina e Russia InsideOver Russia Cina e Iran sono l’antidotto contro l’egemonia statunitense

L'egemonia statunitense in billico dopo alleanze strategiche tra Russia Cina e Iran che sono impegnative e costose da gestire.

Afghanistan: Cina pronta a pagare per colpire forze USA

L'amministrazione Trump declassifica un rapporto dell'Intelligence che accusa la Cina di pagare per colpire forze USA in Afghanistan.

L'egemonia statunitense in billico dopo alleanze strategiche tra Russia Cina e Iran che sono impegnative e costose da gestire.L'amministrazione Trump declassifica un rapporto dell'Intelligence che accusa la Cina di pagare per colpire forze USA in Afghanistan.