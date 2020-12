Rupert Grint: «Tornare a fare Harry Potter? Mai dire mai» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono passati dieci anni dall’ultimo capitolo di Harry Potter, eppure siamo certi che ce ne vorranno molti di più affinché nessuno domandi più a Rupert Grint qualcosa sul suo personaggio più famoso, quello che gli ha dato il successo appena tredicenne: Ron Weasley. In occasione dell’uscita su Apple Tv+ della seconda stagione di Servant, la serie prodotta da M. Night Shyamalan, Grint torna sulla chiacchierata possibilità di riprendere in futuro il ruolo di Ron, regalando una risposta sorprendentemente possibilista. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono passati dieci anni dall’ultimo capitolo di Harry Potter, eppure siamo certi che ce ne vorranno molti di più affinché nessuno domandi più a Rupert Grint qualcosa sul suo personaggio più famoso, quello che gli ha dato il successo appena tredicenne: Ron Weasley. In occasione dell’uscita su Apple Tv+ della seconda stagione di Servant, la serie prodotta da M. Night Shyamalan, Grint torna sulla chiacchierata possibilità di riprendere in futuro il ruolo di Ron, regalando una risposta sorprendentemente possibilista.

