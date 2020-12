Rubata la targa di Peppino Impastato | blitz filmato da un passante

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 - Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre alcune persone hanno divelto e rubato ladel circolo di Rifondazione comunista "" di via Porpora 45, in zona ...

rep_milano : Milano, rubata la targa di Peppino Impastato al circolo di Rifondazione [aggiornamento delle 16:50] - CaressaGiovanni : Rubata la targa di Peppino Impastato, il Pd milanese: 'Un atto indegno' - bnegri1 : RT @globalistIT: Che vergogna - tusciaweb : Rubata da un circolo di Rifondazione comunista la targa intitolata a Peppino Impastato Milano - È successo nella n… - direzioneprc : RT @PRC_Milano: Una targa 'provvisoria' per sostituire subito quella rubata. Il circolo Peppino Impastato non si lascia intimidire ????#rifon… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubata targa

Furto al circolo di Rifondazione comunista a Lambrate. Roggiani: "Sfregio che offende non solo la memoria di Peppino ma tutte e tutti noi" ...E' successo la notte tra il 28 e il 29 dicembre fuori dalla sede di via Porpora a Lambrate. In un video girato da un passante si vedono tre uomini ...