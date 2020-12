Rovella Juventus, il Genoa individua tre contropartite: le ultime (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Juventus avrebbe confezionato l’acquisto di Nicolò Rovella che però resterà in prestito al Genoa: ecco le ultime sulla trattativa La Juventus ha confezionato l’acquisto di Nicolò Rovella dal Genoa: il centrocampista resterà al Grifone ancora probabilmente per 18 mesi in prestito. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Genoa sarebbe interessato a tre giocatori della Juventus U23: Radu Dragusin (esordiente già in Champions League e in Serie A), Daouda Peeters e Alessandro Di Pardo. Senza dimenticare quel Manolo Portanova, ormai ex Under 23, che potrebbe rientrare nell’affare. LEGGI I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laavrebbe confezionato l’acquisto di Nicolòche però resterà in prestito al: ecco lesulla trattativa Laha confezionato l’acquisto di Nicolòdal: il centrocampista resterà al Grifone ancora probabilmente per 18 mesi in prestito. Secondo La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe interessato a tre giocatori dellaU23: Radu Dragusin (esordiente già in Champions League e in Serie A), Daouda Peeters e Alessandro Di Pardo. Senza dimenticare quel Manolo Portanova, ormai ex Under 23, che potrebbe rientrare nell’affare. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : Accordo a un passo tra #Juve e #Genoa per #Rovella, che prima di firmare per i bianconeri rinnoverà il contratto co… - Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - DiMarzio : La #Juventus insiste per Rovella del #Genoa - franser_real : RT @capuanogio: La #Juventus mette le mani su #Rovella. Valutazione da 10 milioni di euro con inserimento di un giovane (#Portanova). Il ne… - mirkonicolino : (#GDS) La #Juventus ha accettato di spendere per #Rovella 15 milioni in totale tra fisso e bonus. Nell'affare… -