Roma-Sampdoria | probabili formazioni e tv

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Domenica 3 gennaio 2020 alle 15 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la 15° giornata di campionato di Serie A. Un test importante per i giallorossi, che sono chiamati a confermare il terzo posto in classifica contro un avversario ostico. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i giallorossi hanno battuto per 3 a 2 il Cagliari e hanno agguantato la terza posizione in solitaria a quota 27 punti. A decidere il match le reti di Vereout, Dzeko e Mancini, mentre per il Cagliari Joao Pedro ha firmato una doppietta. Lainvece ha perso in casa 3 a 2 contro il Sassuolo, ma nonostante questa sconfitta fino a questo momento il campionato della squadra di Ranieri è stato positivo. I blucerchiati si trovano all’undicesimo posto con 17 punti e hanno ottenuto vittorie prestigiose contro Atalanta e ...