Roma, mezzo AMA prende fuoco nel cuore della Capitale (VIDEO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella mattina di oggi, 31 dicembre, verso le ore 6:00 un mezzo AMA ha preso fuoco nel cuore della Capitale. Sul posto, tra via Giolitti e Via Cavour, è giunto il I Gruppo Trevi della Polizia Locale. Con loro è intervenuto anche il personale dei Vigili del fuoco per domare le fiamme e spegnere l’incendio. L’intervento è durato poco e non si sono registrati feriti a causa dell’accaduto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella mattina di oggi, 31 dicembre, verso le ore 6:00 unAMA ha presonel. Sul posto, tra via Giolitti e Via Cavour, è giunto il I Gruppo TreviPolizia Locale. Con loro è intervenuto anche il personale dei Vigili delper domare le fiamme e spegnere l’incendio. L’intervento è durato poco e non si sono registrati feriti a causa dell’accaduto. su Il CorriereCittà.

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - AleAntinelli : #Fonseca @RaiSport : sono qui da un anno e mezzo conosco tutti. C’è gente che aspetta che cadiamo per uccidere la R… - CorriereCitta : Roma, mezzo AMA prende fuoco nel cuore della Capitale (VIDEO) - VinicioFabiani : Queste sono le condizioni dei marciapiedi in #vialecittadeuropa con dei blocchi pesanti in mezzo alla strada.. sono… - 79_Alessio : RT @romatoday: VIDEO | Roma, incendio in centro: le fiamme avvolgono e distruggono mezzo Ama -

Ultime Notizie dalla rete : Roma mezzo VIDEO | Il 2020 di Roma in cinque minuti RomaToday Covid, Spadafora: "Nello sport segni tangibili pandemia"

ROMA, 31 DIC - "Il 2020 finisce oggi e ci portiamo addosso i segni tangibili di una pandemia che passerà alla storia. Abbiamo scoperto cosa significano parole del tutto nuove nel nostro vocabolario co ...

Da Ravello concerto del 2/1 per nuovo anno, anche su Ansa.it

ROMA, 31 DIC - La Fondazione Ravello ha organizzato, come da tradizione, un concerto lirico/sinfonico per il nuovo anno. Alle 17, 30 del 2 gennaio diretta streaming anche su Ansa.it, nell'ambito del p ...

ROMA, 31 DIC - "Il 2020 finisce oggi e ci portiamo addosso i segni tangibili di una pandemia che passerà alla storia. Abbiamo scoperto cosa significano parole del tutto nuove nel nostro vocabolario co ...ROMA, 31 DIC - La Fondazione Ravello ha organizzato, come da tradizione, un concerto lirico/sinfonico per il nuovo anno. Alle 17, 30 del 2 gennaio diretta streaming anche su Ansa.it, nell'ambito del p ...