Roma, ex paziente perseguita e minaccia la sua psicologa incinta

«Ti voglio dire che ti voglio bene, ti adoro proprio. Mi piace il tuo nome, la tua altezza, il tuo peso, la tua pelle chiara. La leggerezza nel trucco, la tua forza e il tuo odore. Anche i piedi che vorrei baciare». E' passato dai messaggi d'amore a vero e proprio stalking. Come riportato dal Messaggero, un Romano di 30 anni, dopo esser stato rifiutato dalla sua psicologa ha iniziato a perseguitarla «vorrei che tu fossi mia». L'intento dell'uomo era quello di convincere la psicologa incinta al 5 mese di intraprendere una relazione extraconiugale. Il caso è stato immediatamente denunciato il dicembre 2018 successivamente ad un tentativo di aggressione. L'indagato affetto da schizofrenia ha però continuato ad infastidire e molestare la psicologa fino ad arrivare a veri e propri ricatti:

Vaia: Affetto pazienti premio unico e insostituibileMilano, 31 dic. (Adnkronos Salute) - E' scritto nel Talmud di Babilonia: 'Chi salva una vita salva il mondo intero'. Voi avete salvato la mia, dedic ...

Richeldi (Cts): "No al vaccino obbligatorio, ma per fare alcuni lavori deve essere un requisito"

Il direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma: "Un medico che non si vaccina non può mettere a rischio un paziente vulnerabile, lo stesso deve valere per chi lavora in una Rsa".

