Roberto Bolle, è stato il ‘primo al mondo’: straordinario retroscena (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’affascinante Roberto Bolle è una vera e propria stella della danza, un artista di immenso talento: ‘primo al mondo’ straordinario retroscena che vi lascerà senza parole. Affascinante, bellissimo, ma soprattutto un talento immenso e straordinario. Roberto Bolle è stato ‘il primo al mondo’, lo straordinario retroscena che vi lascerà senza parole. L’artista, originario ci Casale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’affascinanteè una vera e propria stella della danza, un artista di immenso talento:alche vi lascerà senza parole. Affascinante, bellissimo, ma soprattutto un talento immenso e‘il primo al, loche vi lascerà senza parole. L’artista, originario ci Casale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

RaiUno : Dietro le quinte di #DanzaConMe con @RobertoBolle e i suoi ospiti ? Rivedilo su @RaiPlay ?? - Raiofficialnews : ? @m_hunziker ospite di @RobertoBolle: #DanzaConMe, l’#1gennaio alle 21.25 su @RaiUno e @RaiPlay ?… - PDUmorista : Vasco Rossi sarà ospite di Roberto Bolle che ballerà sulle note della sua ultima canzone 'Io sono come te ma nella… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva Roberto Bolle, domani sarà in onda su Rai 1 con 'Danza con me' ?????? #robertobolle… - lapsus_linguae : e come sempre Roberto Bolle parla tantissimo senza aprire neanche la bocca -