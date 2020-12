Roberto Bolle e i complimenti alla regina della tv | strana coppia

(Di giovedì 31 dicembre 2020)inizierà il 2021 in un modo scoppiettante, ad affiancarlo molti ospiti ma i suoili rivolge ad una bella bionda. Vediamo di chi si tratta“Comincerò il 2021 bndo con Vasco Rossi e cantando con Michelle Hunziker. Sarà una figata pazzesca“, queste le parole del bellissimoche anche quest’anno ci allieterà con il grande show “Danza con Me“. Il primo dell’anno andrà in onda su Rai 1 lo spettacolo che unisce da parecchi anni musica, danza ed eleganza. Ed il padrone di casa sarà il noto ballerino. “L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e lo spirito” sottolinea. Leggi anche -> Sonia Lorenzini, dopo ...

Mai come quest’anno la televisione ci traghetterà dal 2020 al 2021. Bandite feste di piazza e veglioni, l’anno nuovo si festeggia in casa. Oggi su Rai1, il tradizionale appuntamento con L’anno che ver ...STASERA IN TV: per la notte di San Silvestro e per la serata di Capodanno varietà nella programmazione. Tanto cinema e tanti spettacoli per salutare questo 2020 e per accogliere, con speranza, il 2021 ...