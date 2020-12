Rmc Sport: il Marsiglia su Milik (Di giovedì 31 dicembre 2020) Secondo quanto scrive Rmc Sport, il Marsiglia punta a Milik per rinforzare l’attacco. Il Napoli non lo vuole lasciarlo andare via a parametro zero, dunque il club francese, con il direttore Sportivo Pablo Longoria, intende convincere il polacco a prolungare con gli azzurri fino al 2022. “L’idea è di aiutare il Napoli a prolungare Milik di una stagione (fino a giugno 2022) e fino ad allora di metterlo in mostra a Marsiglia in modo che il giocatore venga venduto alla prossima finestra di trasferimento estiva“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Secondo quanto scrive Rmc, ilpunta aper rinforzare l’attacco. Il Napoli non lo vuole lasciarlo andare via a parametro zero, dunque il club francese, con il direttoreivo Pablo Longoria, intende convincere il polacco a prolungare con gli azzurri fino al 2022. “L’idea è di aiutare il Napoli a prolungaredi una stagione (fino a giugno 2022) e fino ad allora di metterlo in mostra ain modo che il giocatore venga venduto alla prossima finestra di trasferimento estiva“. L'articolo ilNapolista.

Il club francese vorrebbe convincere il polacco a rinnovare con il Napoli fino a giugno 2022 e intanto dargli la possibilità di mettersi in mostra in modo da essere venduto nel mercato estivo ...

Il Napoli vuole un risarcimento da Milik

Il polacco risponde minacciando azioni legali. E intanto aspetta il mercato: dopo l'Atletico spunta il Marsiglia.

