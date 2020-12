‘Ritorno in apnea’ | un primo passo per cercare di rispondere ai perché di questa tragedia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Fare bene il proprio mestiere, di questi tempi, è la parte più difficile per una giornalista. Anna Maria Selini sa fare il suo mestiere e lo fa con Ritorno in apnea: in attesa di vederlo al cinema o in tv, si possono sostenere le prime proiezioni dal vivo. Anna Maria vive a Roma da anni, ma è bergamasca e giornalista e torna dove tutto ha avuto inizio e mai fine: riavvolge il nastro di chi era ancora in vita e chi resta dà forma alle domande per dare una dimensione a quello che è accaduto.in Valseriana?a Nembro?invalle della bergamasca? Domande a cui nessuno era preparato, come il solco di dolore tra prima e dopo nel quale la comunità è sprofondata. “In provincia di Bergamo, tra marzo e aprile 2020, sono morte seimila persone a causa del Coronavirus. Il doppio di quelle che risultano dai ...