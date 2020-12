Ritorno a scuola, De Micheli: “Il piano di rientro è pensato per il 75% di lezioni in presenza” (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in un'intervista a 'Il Foglio', ribadisce la posizione in merito alla riapertura delle scuole, sottolineando come, il piano messo a punto dal Governo è tarato sul Ritorno in classe degli studenti di scuola secondaria di secondo grado al 75%, soglia che si raggiungerà gradualmente: si partirà, infatti, come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute, dal 50%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De, in un'intervista a 'Il Foglio', ribadisce la posizione in merito alla riapertura delle scuole, sottolineando come, ilmesso a punto dal Governo è tarato sulin classe degli studenti disecondaria di secondo grado al 75%, soglia che si raggiungerà gradualmente: si partirà, infatti, come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute, dal 50%. L'articolo .

Corriere : Speranza: «Il ritorno a scuola è la priorità, ma dopo la Befana il coprifuoco resterà» - capuanogio : [OFF TOPIC] Mentre sul #CorSera il ministro #Speranza definisce il ritorno a scuola 'obiettivo prioritario' del 7 g… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, De Micheli: “Il piano di rientro è pensato per il 75% di lezioni in presenza” - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Speranza: «Il ritorno a scuola è la priorità, ma dopo la Befana il coprifuoco resterà» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Speranza: «Il ritorno a scuola è la priorità, ma dopo la Befana il coprifuoco resterà» -