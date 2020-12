Rita Rusic | età | altezza | peso | origini | l’ex marito | i figli | vita privata

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il mondo dei riflettori l’ha sempre attratta molto. Prima esordisce come cantante, poi attrice e infine produttrice cinematografica, è proprio in Italia chetrova il suo posto nel panorama dello spettacolo. Infatti, pur essendo nata in Croazia, in giovanissima età si trasferisce in Lombardia assieme alla famiglia, in un paese della provincia di Varese.: anni,, exSicuramente la sua permanenza nella penisola è stata influenzata anche dall’incontro sul set del film Attila Flagello Di Dio dell’uomo, italiano, che nel 1993 diventerà suo, Vittorio Cecchi Gori. È a questo punto che la sua carriera, dapprima incentrata soltanto ...