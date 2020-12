Rispetto! Ricordiamoci che le parole hanno un peso (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le parole hanno un peso. Non possiamo restare indifferenti dinanzi all’uso spasmodico della violenza linguistica nella nostra società. La politica, oggi, deve cambiare radicalmente il linguaggio con il quale si pone all’elettorato, o più semplicemente all’Italia stessa. Sono tanti i fenomeni di odio, misoginia, sessismo, omotransfobia, classismo, razzismo e xenofobia, i quali danno genesi a un’onda di odio e disumanità, che abbiamo il dovere di fermare in quanto cittadini del pianeta Terra. Sono tanti gli eventi che dimostrano la realtà sessista della politica italiana. Pensiamo, ad esempio, all’oggettivazione sessuale della donna. Un paio di anni fa l’esponente politico che, oggi, ha all’incirca il 24% delle preferenze ha paragonato la ex Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, a una bambola gonfiabile, lanciando ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Leun. Non possiamo restare indifferenti dinanzi all’uso spasmodico della violenza linguistica nella nostra società. La politica, oggi, deve cambiare radicalmente il linguaggio con il quale si pone all’elettorato, o più semplicemente all’Italia stessa. Sono tanti i fenomeni di odio, misoginia, sessismo, omotransfobia, classismo, razzismo e xenofobia, i quali danno genesi a un’onda di odio e disumanità, che abbiamo il dovere di fermare in quanto cittadini del pianeta Terra. Sono tanti gli eventi che dimostrano la realtà sessista della politica italiana. Pensiamo, ad esempio, all’oggettivazione sessuale della donna. Un paio di anni fa l’esponente politico che, oggi, ha all’incirca il 24% delle preferenze ha paragonato la ex Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, a una bambola gonfiabile, lanciando ...

zazoomblog : Rispetto! Ricordiamoci che le parole hanno un peso - #Rispetto! #Ricordiamoci #parole #hanno - Ilaria47108915 : non mi piacciono MTR e Dayane,ma vedere certi commenti su MTR come questo o commenti su Dayane come la foto di Bubi… - fanlarryingaf : @Iperborea_ Non voglio convincere nessuno a pensarla diversamente e rispetto la vostra opinione (plurale perché par… - andoniopre : Ok noi di Twitter ci crediamo un po' scienziati rispetto a Facebook ma ricordiamoci che Twitter prima di far condiv… - borbottosempre : @Spettegulesss1 se l avesse detto un uomo cosi come modo di dire l avrebbero squalificato . Ricordiamoci che samant… -

Ultime Notizie dalla rete : Rispetto Ricordiamoci Rispetto! Ricordiamoci che le parole hanno un peso BergamoNews.it Cresce in Sardegna l’impresa della bicicletta - Analisi di Confartigianato

Secondo gli ultimi dati del rapporto “Artibici 2020 – Artigianato e filiera della bicicletta”, analisi settoriale elaborata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Un ...

Biciclette, in Sardegna cresce l’impresa delle due ruote

Cresce l’impresa delle due ruote in Sardegna: boom di attività di noleggio. Nel frattempo dal Ministero arrivano i fondi per costruzione e messa in sicurezza delle ciclovie. Matzutzi e Serra […] | San ...

Secondo gli ultimi dati del rapporto “Artibici 2020 – Artigianato e filiera della bicicletta”, analisi settoriale elaborata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, su dati Un ...Cresce l’impresa delle due ruote in Sardegna: boom di attività di noleggio. Nel frattempo dal Ministero arrivano i fondi per costruzione e messa in sicurezza delle ciclovie. Matzutzi e Serra […] | San ...