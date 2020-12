Rientro a scuola il 7 gennaio per le scuole medie e superiori: c’è l’ok dei prefetti Zampa: tutto il Paese sarà in zona gialla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal 7 gennaio le scuole secondarie ripartono con la didattica in presenza al 50%: l’annuncio del Viminale. Azzolina: «Un lavoro di squadra di cui andare fieri» Leggi su corriere (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal 7lesecondarie ripartono con la didattica in presenza al 50%: l’annuncio del Viminale. Azzolina: «Un lavoro di squadra di cui andare fieri»

FratellidItalia : Scuola, FdI: Rientro il 7 gennaio l’ennesima buffa storiella della Azzolina - Corriere : Rientro a scuola il 7 gennaio per medie e superiori: ok dei prefetti - angeloscih : @teinaaaaa Totalmente senza senso questo rientro a scuola, si sa che la situazione che c’è prima e dopo peggiorerà… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Rientro a scuola il 7 gennaio per medie e superiori: ok dei prefetti - Italia_Notizie : Rientro a scuola il 7 gennaio per le scuole medie e superiori: c’è l’ok dei prefetti -