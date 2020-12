Ricciardi: “Non Ci Sono Le Condizioni per Riaprire Le Scuole a Gennaio” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Il lockdown natalizio andrebbe prolungato almeno fino a metà Gennaio e non ci Sono le Condizioni per Riaprire le Scuole tra una settimana”. Lo ha detto il consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e professore di Igiene all’Università Cattolica Walter Ricciardi, in un’intervista a ‘La Stampa’. Secondo l’esperto, infatti, “per abbassare davvero la Leggi su youreduaction (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Il lockdown natalizio andrebbe prolungato almeno fino a metàe non cileperletra una settimana”. Lo ha detto il consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e professore di Igiene all’Università Cattolica Walter, in un’intervista a ‘La Stampa’. Secondo l’esperto, infatti, “per abbassare davvero la

