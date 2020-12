Riapertura scuole, via libera al 50% il 7 gennaio, Azzolina: grande soddisfazione, fieri del lavoro fatto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7 gennaio, dell'attività didattica in presenza. I prefetti hanno tenuto conto anche dell'ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15 gennaio riduce la presenza in classe al 50% L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le prefetture hanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della ripresa, dal 7, dell'attività didattica in presenza. I prefetti hanno tenuto conto anche dell'ordinanza del ministro della Salute del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo 7-15riduce la presenza in classe al 50% L'articolo .

