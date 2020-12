Renzi vuole Draghi: anno nuovo, Governo nuovo? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Matteo Salvini spina nel fianco del Conte-bis? Contro ogni pronostico – e logica – il Matteo che ha provato e proverà a rovinare la festa al Presidente del Consiglio è un altro. La conferma – qualora ce ne fosse ulteriore bisogno – è arrivata ieri durante l’intervento di Matteo Renzi al Senato che ha dato via libera alla manovra da 40 miliardi: “Italia viva dice sì alla manovra- ha detto il Senatore di Rignano sull’Arno – per lealtà istituzionale ma denuncia i tempi compressi al Senato e afferma che dal rispetto delle forme democratiche deriva la credibilità delle istituzioni che viene messa duramente alla prova”, ha affermato Renzi. “A chi ci viene a dire siete irresponsabili perché mettete in discussione la stabilità, rispondo che io ho lavorato perché si proseguisse l’esperienza di legislatura perché pensiamo sia un valore la stabilità ma c’è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) Matteo Salvini spina nel fianco del Conte-bis? Contro ogni pronostico – e logica – il Matteo che ha provato e proverà a rovinare la festa al Presidente del Consiglio è un altro. La conferma – qualora ce ne fosse ulteriore bisogno – è arrivata ieri durante l’intervento di Matteoal Senato che ha dato via libera alla manovra da 40 miliardi: “Italia viva dice sì alla manovra- ha detto il Senatore di Rignano sull’Arno – per lealtà istituzionale ma denuncia i tempi compressi al Senato e afferma che dal rispetto delle forme democratiche deriva la credibilità delle istituzioni che viene messa duramente alla prova”, ha affermato. “A chi ci viene a dire siete irresponsabili perché mettete in discussione la stabilità, rispondo che io ho lavorato perché si proseguisse l’esperienza di legislatura perché pensiamo sia un valore la stabilità ma c’è ...

