Renzi e Boschi: «Se Conte vuole sprecare 300 miliardi di euro, faccia pure. Andiamo all'opposizione» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Renzi e Boschi, bordate una dopo l'altra, che rendono ancora più forte la crisi di Capodanno. Le sceneggiate di Conte e i gravi scivoloni di quello che polemicamente il web chiama "governo Casalino" hanno stufato. E Iv cerca di prenderne le distanze. O almeno dice di prenderle. «Non temo» che sbuchino eventuali "responsabili" a sostegno del Conte II. Lo afferma Matteo Renzi in un'intervista al Sole 24 Ore. «Se avvenisse, sarebbe perfettamente legittimo. Si chiama democrazia parlamentare. E non è un atto di gentilezza di Conte andare in Parlamento: è una esplicita previsione costituzionale. Se però al Parlamento va bene sprecare 300 miliardi di euro in bonus e sussidi, facciano pure: noi andremo all'opposizione».

La crisi di governo sembra uno scenario sempre meno improbabile, mentre continua il confronto su come usare i miliardi dell'Europa

La crisi di governo sembra uno scenario sempre meno improbabile, mentre continua il confronto su come usare i miliardi dell'Europa ..."Sui contenuti del Recovery plan non ci siamo, ci separa un abisso: abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza modificata dopo la conferenza stampa di Renzi". Lo affermano fonti di Italia Viva dopo un ...