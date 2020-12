Renato Zero pubblica il video di È L’Età, brano estratto dal 3° volume di Zerosettanta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Renato Zero pubblica il video di È L’Età, nuovo brano estratto dal 3° volume di Zerosettanta. La clip è stata girata in Piazza San Pietro alla presenza di alcuni fan che hanno rubato qualche fotogramma dalle riprese, anticipando la sua presenza in Vaticano prima dell’annuncio ufficiale. Il brano fa parte del cofanetto con il quale l’artista romano ha voluto festeggiare i suoi primi 70 anni, con la prima uscita destinata proprio al 30 settembre, giorno del suo compleanno. Il box si è completato con le uscite programmate come un conto alla rovescia, così com’è abituato a essere chiamato in scena dal suo pubblico. Il videoclip di È L’Età arriva dopo quello di Come Non Amarti, che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020)ildi È, nuovodal 3°disettanta. La clip è stata girata in Piazza San Pietro alla presenza di alcuni fan che hanno rubato qualche fotogramma dalle riprese, anticipando la sua presenza in Vaticano prima dell’annuncio ufficiale. Ilfa parte del cofanetto con il quale l’artista romano ha voluto festeggiare i suoi primi 70 anni, con la prima uscita destinata proprio al 30 settembre, giorno del suo compleanno. Il box si è completato con le uscite programmate come un conto alla rovescia, così com’è abituato a essere chiamato in scena dal suo pubblico. Ilclip di Èarriva dopo quello di Come Non Amarti, che ...

