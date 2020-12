Reina e il regalo speciale per i tifosi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pepe Reina è sicuramente uno degli acquisti migliori che la Lazio ha effettuato durante il calciomercato estivo. Il portiere è diventato in breve tempo uno dei capisaldi di Simone Inzaghi che non rinuncia a lui ne in Serie A ne in Champions League. Le sue parate spesso hanno salvato i risultati e i tifosi hanno subito apprezzato il talento, già noto, dello spagnolo. Reina però non è solo un grande giocatore ma è anche una grande persona: per cercare di alleviare un po’ le pene di quest’anno ha messo all’asta un paio di guantoni autografati. Reina mette all’asta i suoi guantoni Pepe Reina con un post sul proprio profilo Instagram ha comunicato ai propri tifosi di aver messo all’asta un paio dei suoi guantoni con tanto di autografo. Il gesto del portiere biancoceleste è una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Pepeè sicuramente uno degli acquisti migliori che la Lazio ha effettuato durante il calciomercato estivo. Il portiere è diventato in breve tempo uno dei capisaldi di Simone Inzaghi che non rinuncia a lui ne in Serie A ne in Champions League. Le sue parate spesso hanno salvato i risultati e ihanno subito apprezzato il talento, già noto, dello spagnolo.però non è solo un grande giocatore ma è anche una grande persona: per cercare di alleviare un po’ le pene di quest’anno ha messo all’asta un paio di guantoni autografati.mette all’asta i suoi guantoni Pepecon un post sul proprio profilo Instagram ha comunicato ai propridi aver messo all’asta un paio dei suoi guantoni con tanto di autografo. Il gesto del portiere biancoceleste è una ...

laziopress : SOCIAL | Pepe Reina ed il regalo di Fine Anno: ecco come vincere una sua maglia della Lazio | FOTO… - pasqualinipatri : SOCIAL | Pepe Reina ed il regalo di Fine Anno: ecco come vincere una sua maglia della Lazio | FOTO… - LALAZIOMIA : SOCIAL | Pepe Reina ed il regalo di Fine Anno: ecco come vincere una sua maglia della Lazio | FOTO… - PianiMino : Reina, ti abbiamo dato 7M in 2 anni, e facci un cazzo di regalo -

Ultime Notizie dalla rete : Reina regalo Reina e il regalo speciale per i tifosi Periodico Daily - Notizie Reina e il regalo speciale per i fan

Pepe Reina il portiere della Lazio ha messo all'asta per i suoi tifosi i propri guantoni autografati. Per saperne di più, clicca qui!

SOCIAL | Pepe Reina ed il regalo di Fine Anno: ecco come vincere una sua maglia della Lazio | FOTO

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI C’è ancora spazio per gli ultimi regali di fine anno 2020. Ultimi contest, poi si passerà al 2021, sperando sia migliore del ...

Pepe Reina il portiere della Lazio ha messo all'asta per i suoi tifosi i propri guantoni autografati. Per saperne di più, clicca qui!@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI C’è ancora spazio per gli ultimi regali di fine anno 2020. Ultimi contest, poi si passerà al 2021, sperando sia migliore del ...