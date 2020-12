Regno Unito, autorizzata la negoziazione di swap sulle piattaforme UE fino al 31 marzo (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Financial Conduct Authority del Regno Unito permetterà di negoziare gli swap sulle piattaforme dell’Unione europa, per il momento massimo fino al 31 marzo. La decisione è stata presa per evitare interruzioni per gli operatori di mercato in seguito all’implementazione dell’accordo raggiunto sulla Brexit. L’Authority ha comunicato che consentirà alle società britanniche di utilizzare piattaforme UE se non dispongono di accordi per scambiare i derivati altrove, come ad esempio negli Stati Uniti. Questa deroga si applica, oltre che alle imprese britanniche, alle imprese dell’UE che utilizzano il regime di autorizzazioni temporanee (TPR) del Regno Unito e alle filiali di imprese estere nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Financial Conduct Authority delpermetterà di negoziare glidell’Unione europa, per il momento massimoal 31. La decisione è stata presa per evitare interruzioni per gli operatori di mercato in seguito all’implementazione dell’accordo raggiunto sulla Brexit. L’Authority ha comunicato che consentirà alle società britanniche di utilizzareUE se non dispongono di accordi per scambiare i derivati altrove, come ad esempio negli Stati Uniti. Questa deroga si applica, oltre che alle imprese britanniche, alle imprese dell’UE che utilizzano il regime di autorizzazioni temporanee (TPR) dele alle filiali di imprese estere nel ...

lorepregliasco : Grande notizia dal Regno Unito: approvato il vaccino Oxford/AstraZeneca. Speriamo che l'EMA possa a sua volta appr… - RaiNews : #Brexit, Londra lascerà l'Ue alle 23 di domani - antoguerrera : ?? Il Regno Unito APPROVA vaccino OXFORD - e ha ben 100 milioni di dosi prenotate e pronte per l’uso ?? - mtracca : RT @Musso___: L’Europa non esiste - Leuropa è il IV Reich - Il Regno Unito è libero - Roma è schiava - LuceverdeMilano : ??#COVID_19 ????? Limitazioni #spostamenti da e per l'Estero fino #15gennaio 2021 ?Novità sui rientri dal Regno U… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito Viaggiare, vivere e studiare nel Regno Unito: cosa cambia dal 1° gennaio Il Sole 24 ORE Da Erasmus a passaporto cosa cambia per gli italiani con la Brexit

Dall’Erasmus al roaming, per le centinaia di migliaia di italiani ed europei, che guardano al Regno Unito come una meta turistica, lavorativa, di studio e di avventura dal primo gennaio, con l’entrata ...

Regno Unito, autorizzata la negoziazione di swap sulle piattaforme UE fino al 31 marzo

La Financial Conduct Authority del Regno Unito permetterà di negoziare gli swap sulle piattaforme dell'Unione europa, per il momento massimo fino ...

Dall’Erasmus al roaming, per le centinaia di migliaia di italiani ed europei, che guardano al Regno Unito come una meta turistica, lavorativa, di studio e di avventura dal primo gennaio, con l’entrata ...La Financial Conduct Authority del Regno Unito permetterà di negoziare gli swap sulle piattaforme dell'Unione europa, per il momento massimo fino ...