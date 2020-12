Regione, presidente Toti: "Buon 2021, Liguria" (video) (Di giovedì 31 dicembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di giovedì 31 dicembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

Regione_Sicilia : Il discorso di fine anno 2020 e auguri per il 2021 del presidente @Musumeci_Staff - - regioneFVGit : #Terremoto, @ProtCivReg_FVG in preallerta. @Riccardi_FVG: 'Ho appena parlato con Borrelli, capo del @DPCgov, il qu… - stanzaselvaggia : Antonio Tisci, direttore dell’agenzia regionale per la protezione ambientale Basilicata. È stato nominato con decre… - Ildragomd : RT @MMmarco0: Il presidente Toti prima di natale voleva istituire la 'zona bianca'. Oggi la Liguria ha un indice Rt che è risalito a 1,07… - gianluca826 : RT @MMmarco0: Il presidente Toti prima di natale voleva istituire la 'zona bianca'. Oggi la Liguria ha un indice Rt che è risalito a 1,07… -