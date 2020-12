Regeni: i genitori denunciano lo Stato per export di armi all'Egitto (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Esposto-denuncia contro lo Stato italiano per violazione della legge 185/90 che vieta esportazione di armi "verso Paesi responsabili di violazione dei diritti umani accertati dai competenti organi e il governo egiziano e' tra questi". Lo hanno annunciato questa sera i genitori di Giulio Regeni nel corso di Propaganda Live, su La7. "Continuano a gettare fango", hanno detto inoltre riferendosi alle dichiarazioni di ieri della procura egiziana, dichiarazioni che "confermano ancora una volta l'atteggiamento conosciuto bene negli ultimi 5 anni, dimostrano l'impunità di cui sentono di godere scaricando la responsabilità su persone innocenti. E' come se avesse parlato direttamente al Sisi, è uno schiaffo non solo a noi ma all'intera Italia. E il governo italiano e' troppo remissivo e troppo debole, le sue sono parole ... Leggi su agi (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Esposto-denuncia contro loitaliano per violazione della legge 185/90 che vieta esportazione di"verso Paesi responsabili di violazione dei diritti umani accertati dai competenti organi e il governo egiziano e' tra questi". Lo hanno annunciato questa sera idi Giulionel corso di Propaganda Live, su La7. "Continuano a gettare fango", hanno detto inoltre riferendosi alle dichiarazioni di ieri della procura egiziana, dichiarazioni che "confermano ancora una volta l'atteggiamento conosciuto bene negli ultimi 5 anni, dimostrano l'impunità di cui sentono di godere scaricando la responsabilità su persone innocenti. E' come se avesse parlato direttamente al Sisi, è uno schiaffo non solo a noi ma all'intera Italia. E il governo italiano e' troppo remissivo e troppo debole, le sue sono parole ...

welikeduel : L'appello di Paola e Claudio Regeni ospiti di #propagandalive #propagandapergiulio - SkyTG24 : Caso Regeni, i genitori denunciano il governo italiano per la vendita di armi all'Egitto - Agenzia_Ansa : Un esposto contro il governo italiano per violazione della legge in materia di vendita di armi a Paesi 'autori di g… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Un esposto contro il governo italiano per violazione della legge in materia di vendita di armi a Paesi 'autori di gravi v… - LaManchuu : RT @Agenzia_Ansa: Un esposto contro il governo italiano per violazione della legge in materia di vendita di armi a Paesi 'autori di gravi v… -