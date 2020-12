Red Ronnie demolisce SanPa, la serie Netflix su San Patrignano e Muccioli: “Sfrutta solo la negatività” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal 30 dicembre, un po’ in sordina e senza troppa promozione, è arrivata su Netflix SanPa, la serie Netflix su San Patrignano e il suo fondatore Vincenzo Muccioli. Un documentario in cinque parti ricco di testimonianze, immagini d’archivio, interviste a protagonisti di quella vicenda che a raccontarla oggi sembra un enorme viaggio sulle montagne russe della storia d’Italia tra gli anni Settanta e Ottanta segnati dagli scontri sociali e dell’eroina a fiumi nelle strade. La ricostruzione fattuale della nascita, dell’espansione e del declino dell’esperienza di Muccioli parte dalla creazione della comunità per il recupero di tossicodipendenti sulla collina di San Patrignano, attraversa le vicende giudiziarie che l’hanno caratterizzata prima col ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dal 30 dicembre, un po’ in sordina e senza troppa promozione, è arrivata su, lasu Sane il suo fondatore Vincenzo. Un documentario in cinque parti ricco di testimonianze, immagini d’archivio, interviste a protagonisti di quella vicenda che a raccontarla oggi sembra un enorme viaggio sulle montagne russe della storia d’Italia tra gli anni Settanta e Ottanta segnati dagli scontri sociali e dell’eroina a fiumi nelle strade. La ricostruzione fattuale della nascita, dell’espansione e del declino dell’esperienza diparte dalla creazione della comunità per il recupero di tossicodipendenti sulla collina di San, attraversa le vicende giudiziarie che l’hanno caratterizzata prima col ...

CostanzaRdO : Ho visto il doc su San Patrignano. Storia inquietante, raccontata benissimo, bravi (unica pecca, forse, il troppo s… - ilTeoLugarini : @accentosvedese Positivo, per due fattori: red ronnie e lo spot sull’Aids che ci ha traumatizzati con quell’alone viola - liborioconca : sto guardando sanpa e il ruolo di red ronnie come sorta di addetto stampa interno di muccioli & co. non me lo ricordavo affatto. - TweetNotizie : Vaccino, la provocazione di Red Ronnie: «Rendere il vaccino obbligatorio è incostituzionale» - MarcoVeronesi11 : Ho appena ultimato la docu-serie #SanPa e penso di non aver mai visto nulla di più grottesco delle dichiarazioni di Red Ronnie. -

Ultime Notizie dalla rete : Red Ronnie Vaccino, la provocazione di Red Ronnie: «Rendere il vaccino obbligatorio è incostituzionale» Il Messaggero Red Ronnie: “La vaccinazione obbligatoria è incostituzionale”

... E poi arriva Red Ronnie a tirare in ballo la Costituzione. Red Ronnie critica l'ipotesi di costringere tutti a fare il vaccino ...

La prima docu-serie italiana su Netflix ci mostrerà luci e tenebre di San Patrignano

La prima docu-serie italiana targata Netflix avrà come oggetto un capitolo importante della storia italiana, quello legato alla comunità di recupero di San Patrignano, in particolare il periodo dalla ...

