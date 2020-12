Recovery Fund, Furlan: guai sprecare grande occasione (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – “guai sprecare la grande occasione del Recovery Fund. Bisogna stringere. Bisogna selezionare le priorità e non disperdere le risorse. E mettere in campo ogni strumento per accelerare gli investimenti pubblici. Noi come Cisl siamo già pronti con un pacchetto dettagliato di proposte concrete. E siamo pronti a presentarle al Paese nei prossimi giorni. Il sindacato c’è. E’ in campo. E non daremo deleghe in bianco a nessuno“. Lo ha detto oggi in un’intervista al quotidiano “Avvenire” la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan sottolineando che “manca una strategia, un progetto, una visione condivisa con le forze sociali e produttive del paese. Questo è il grande limite del Governo: non aver compreso la gravità della crisi economica, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – “ladel. Bisogna stringere. Bisogna selezionare le priorità e non disperdere le risorse. E mettere in campo ogni strumento per accelerare gli investimenti pubblici. Noi come Cisl siamo già pronti con un pacchetto dettagliato di proposte concrete. E siamo pronti a presentarle al Paese nei prossimi giorni. Il sindacato c’è. E’ in campo. E non daremo deleghe in bianco a nessuno“. Lo ha detto oggi in un’intervista al quotidiano “Avvenire” la segretaria generale della Cisl, Annamariasottolineando che “manca una strategia, un progetto, una visione condivisa con le forze sociali e produttive del paese. Questo è illimite del Governo: non aver compreso la gravità della crisi economica, ...

