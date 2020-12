Recovery fund, ecco la sfida della pubblica amministrazione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mano mano che si avvicina la presentazione del piano italiano per il Recovery fund, oltre alla discussione in merito alla gestione politica dei fondi, si sta animando il dibattito attorno alle riforme che il nostro Paese dovrà affrontare per la migliore gestione delle risorse che arriveranno dall’Europa. Risorse che per la prima volta deriveranno da un indebitamento comunitario, motivo per cui Bruxelles applicherà procedure inattaccabili in grado di prevalere sul quadro normativo nazionale. Per farsi un’idea di questo dibattito è interessante leggere due interviste: la prima del commissario europeo Paolo Gentiloni e la seconda, molto più tecnica, è quella al nuovo presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio. Gentiloni dal suo osservatorio europeo, sostiene che l’Italia abbia bisogno di introdurre nel proprio ordinamento ... Leggi su formiche (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mano mano che si avvicina la presentazione del piano italiano per il, oltre alla discussione in merito alla gestione politica dei fondi, si sta animando il dibattito attorno alle riforme che il nostro Paese dovrà affrontare per la migliore gestione delle risorse che arriveranno dall’Europa. Risorse che per la prima volta deriveranno da un indebitamento comunitario, motivo per cui Bruxelles applicherà procedure inattaccabili in grado di prevalere sul quadro normativo nazionale. Per farsi un’idea di questo dibattito è interessante leggere due interviste: la prima del commissario europeo Paolo Gentiloni e la seconda, molto più tecnica, è quella al nuovo presidenteCorte Costituzionale Giancarlo Coraggio. Gentiloni dal suo osservatorio europeo, sostiene che l’Italia abbia bisogno di introdurre nel proprio ordinamento ...

