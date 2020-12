Recovery Fund, dalla fase dei Ristori alla ricostruzione. Chi e come se ne parla (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mentre la politica si scontra su cabina di regia e contrappesi istituzionali, il dibattito online, che inizia a decollare dopo la notizia dell’arrivo del vaccino, evidenzia priorità e sensibilità molto chiare tra sanità, transizione energetica, parità di genere, innovazione digitale e sociale, con punte di rilievo per quanto riguarda il tema istruzione. Diversi i rappresentanti istituzionali che trattano il tema sui social, da Paola Taverna, attenta al tema transizione energetica, a Di Maio, che punta invece su innovazione digitale. La Lega, attraverso il suo leader Matteo Salvini, punta sulla sanità, destinataria – a suo dire – di troppe poche risorse. Quasi opposte le dinamiche di trattazione parlamentare, dove si registrano oltre 100 atti di sindacato ispettivo. Il dato più rilevante? La quasi totale assenza di attenzione su quella che oggi appare una delle priorità ... Leggi su formiche (Di giovedì 31 dicembre 2020) Mentre la politica si scontra su cabina di regia e contrappesi istituzionali, il dibattito online, che inizia a decollare dopo la notizia dell’arrivo del vaccino, evidenzia priorità e sensibilità molto chiare tra sanità, transizione energetica, parità di genere, innovazione digitale e sociale, con punte di rilievo per quanto riguarda il tema istruzione. Diversi i rappresentanti istituzionali che trattano il tema sui social, da Paola Taverna, attenta al tema transizione energetica, a Di Maio, che punta invece su innovazione digitale. La Lega, attraverso il suo leader Matteo Salvini, punta sulla sanità, destinataria – a suo dire – di troppe poche risorse. Quasi opposte le dinamiche di trattazionementare, dove si registrano oltre 100 atti di sindacato ispettivo. Il dato più rilevante? La quasi totale assenza di attenzione su quella che oggi appare una delle priorità ...

borghi_claudio : PER IL RECOVERY FUND OCCORRERA' UN DECRETO. CE LO CHIEDE L'EUROPA. NON POSSIAMO AFFIDARCI AI TEMPI DEL PARLAMENTO.… - borghi_claudio : Mi sono fermato alle prime righe. Quando dite che è da LUGLIO che avete chiesto di dedicare UN giorno in Parlamento… - marattin : Questi dati possono essere letti in due modi: 1) gli stipendi pubblici sono troppo alti 2) il Pil pro-capite è trop… - teodorogiaculli : RT @borghi_claudio: PER IL RECOVERY FUND OCCORRERA' UN DECRETO. CE LO CHIEDE L'EUROPA. NON POSSIAMO AFFIDARCI AI TEMPI DEL PARLAMENTO. Eh c… - FrancescoBargi : RT @davcarretta: E tu come li usi i soldi de Recovery fund? Li do ai ricchi per rifare la facciata della villa e e comprare i condizionat… -