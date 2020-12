Rangers-Celtic (derby di sabato 2 gennaio, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ quasi incredibile che dal 1890 ad oggi il bilancio delle sfide tra questi due storici club scozzesi sia in sostanziale pareggio: 163 vittorie dei Rangers contro 158 del Celtic e 99 pareggi. Il Celtic ha recuperato un po’ di terreno dopo il 2012, quando gli eterni rivali, colpiti da una devastante crisi finanziaria, dovettero InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ quasi incredibile che dal 1890 ad oggi il bilancio delle sfide tra questi due storici club scozzesi sia in sostanziale pareggio: 163 vittorie deicontro 158 dele 99 pareggi. Ilha recuperato un po’ di terreno dopo il 2012, quando gli eterni rivali, colpiti da una devastante crisi finanziaria, dovettero InfoBetting: Scommesse Sportive e

Scottish Premiership, si torna in campo per disputare l'ultima giornata del 2020: i pronostici e le partite da almeno un gol per squadra.

Accadde Oggi: nasce l’Ibrox Stadium

Il 30 dicembre 1899 è il giorno dell’inaugurazione dell’Ibrox Stadium, la casa dei Rangers di Glasgow, sulla riva meridionale del fiume Clyde. Ha ospitato match storici, ma è stato anche teatro di due ...

