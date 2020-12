Quei 30 medici caduti a Bergamo, tutti durante la prima ondata (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il primo di un lungo e triste elenco è stato Carlo Zavaritt, 80 anni: esperto pediatra e neuropsichiatra infantile, ha curato moltissimi bimbi bergamaschi. L’ultimo Luigi Erli, neurologo in pensione che per anni ha prestato servizio agli ospedali di Seriate e Trescore Balneario. Aveva 67 anni. Sono 30 i medici caduti durante l’emergenza Covid a Bergamo, stando all’elenco riportato sul sito dell’Ordine provinciale dei medici Chirurghi e Odontoiatri. tutti durante la prima ondata. Nomi da ricordare una volta in più, soprattutto quando l’anno più drammatico della storia recente di Bergamo sta per volgere al termine. Nell’elenco si è deciso di includere tutti i camici bianchi, in attività e pensionati. ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il primo di un lungo e triste elenco è stato Carlo Zavaritt, 80 anni: esperto pediatra e neuropsichiatra infantile, ha curato moltissimi bimbi bergamaschi. L’ultimo Luigi Erli, neurologo in pensione che per anni ha prestato servizio agli ospedali di Seriate e Trescore Balneario. Aveva 67 anni. Sono 30 il’emergenza Covid a, stando all’elenco riportato sul sito dell’Ordine provinciale deiChirurghi e Odontoiatri.la. Nomi da ricordare una volta in più, soprattutto quando l’anno più drammatico della storia recente dista per volgere al termine. Nell’elenco si è deciso di includerei camici bianchi, in attività e pensionati. ...

